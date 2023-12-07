Унаи Эмери поделился эмоциями после победы «Астон Виллы» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0).

«Мы готовимся к матчу, стараясь коллективно добиться хороших результатов. Мы хорошо поработали в обороне, оказывая сильный прессинг, и старались быть агрессивными.

Мы провели фантастический матч, фантастическую игру, но нам ещё есть над чем поработать в субботу в матче с «Арсеналом». Конечно, вратарь спас нас одним или двумя действиями, мы чувствовали себя более комфортно и связаны с нашими болельщиками, они подтолкнули нас.

Когда играешь с «Манчестер Сити», нужно использовать свои моменты и стараться контролировать игру. Мы создавали моменты, но это был очень тяжёлый матч», — приводит слова Эмери BBC.

«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на четвёртом месте, записав в свой актив 30 очков.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии