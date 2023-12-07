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Михаил Мудрик может завершить сотрудничество со своим агентом

Михаил Мудрик может завершить сотрудничество со своим агентом
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Украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик может сменить агента, сообщает Sport.ua.

По данным источника, футболист близок к прекращению сотрудничества с Алексеем Алёхиным, который представляет компанию ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2031 года. Ранее украинец выступал за киевский «Арсенал», «Десну» и донецкий «Шахтёр».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи.

После 15 туров чемпионата Англии «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 19 очков.

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