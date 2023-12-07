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«Очень плачевно». Юрген Клопп раскрыл подробности травмы Жоэля Матипа

«Очень плачевно». Юрген Клопп раскрыл подробности травмы Жоэля Матипа
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме защитника команды Жоэля Матипа. Напомним, 32-летний камерунец повредил колено в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (4:3).

«Это разрыв крестообразной связки, так что, к сожалению, это то, чего я ожидал с первой секунды. Всё выглядело так. Очень плачевно», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Таким образом, Матип рискует пропустить остаток сезона. Ранее сообщалось, что клуб не планирует покупать защитника на место Матипа.

В нынешнем сезоне Матип принял участие за «Ливерпуль» в 14 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

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