Объявлен состав корзин для жеребьёвки Кубка Америки — 2024

В ночь на 8 декабря по московскому времени в Майами пройдёт жеребьёвка Кубка Америки — 2024. На официальном сайте турнира опубликован состав корзин для этой церемонии.

Корзина 1. Аргентина, Мексика, США, Бразилия.

Корзина 2. Уругвай, Колумбия, Эквадор, Перу.

Корзина 3. Чили, Панама, Венесуэла, Парагвай.

Корзина 4. Ямайка, Боливия, Канада/Тринидад и Тобаго, Коста-Рика/Гондурас.

Команды, формально выделенные в первую корзину, уже расставлены по группам. Аргентина попадёт в группу A, Мексика — в группу B, США — в группу C, Бразилия — в группу D.

Жеребьёвка начнётся в 2:30 мск 8 декабря (19:30 EST 7 декабря).

Два участника Кубка Америки из корзины 4 определятся по итогам раунда плей-ин. Команды проведут одну игру в США 23 марта следующего года.

Кубок Америки — 2024 пройдёт в США с 20 июня по 14 июля. Финал пройдёт в один день с финалом Евро-2024.