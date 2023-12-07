Патрис Эвра: Мактоминей напоминает мне немного Фрэнка Лэмпарда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался об игре полузащитника «дьяволов» Скотта Мактоминея в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1).
«Думаю, Маркусу Рэшфорду и Антони Марсьялю будет непросто вернуться в стартовый состав. В последнее время Мактоминей напоминает мне немного Фрэнка Лэмпарда», — приводит слова Эвра телеграм-канал ManUnt.One.
В нынешнем сезоне Мактоминей сыграл 16 матчей, забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Таким образом, полузащитник является лучшим бомбардиром команды на данный момент.
Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл весь путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Мактоминея в €25 млн.
После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).
- 7 декабря 2023
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