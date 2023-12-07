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«Сантос» вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии впервые в своей истории

«Сантос» вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии впервые в своей истории
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Сегодня, 7 декабря, «Сантос» на своём поле проиграл «Форталезе» (1:2) и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии.

Победный гол «Форталезе» забила на 90+6 минуте удар с центра поля.

По итогам 38 туров команда заняла 17 место с 43 очками. У занявшей 16 место «Байи» 44 очка.

«Сантос» выигрывал чемпионат Бразилии восемь раз (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2022 и 2004), а также трижды брал Кубок Либертадорес (1962,1963, 2011).

Большее количество титулов «Сантос» выиграл в период выступления в команде Пеле.

Бразилия - Серия А . 38-й тур
07 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
1 : 2
Форталеза
Форталеза
0:1 Сантос – 39'     1:1 Мессиас – 58'     1:2 Лусеро – 90+6'    
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