Три клуба из АПЛ интересуются нападающим «Хоффенхайма» Максимилиана Байером

«Ливерпуль», «Эвертон» и «Брентфорд» включили нападающего «Хоффенхайма» Максимилиана Байера в свой шорт-лист, сообщает Bild.

Байер перешёл в «Хоффенхайм» из молодёжки немецкой «Энерги» в июле 2018 года статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в €8 млн, а также в соглашении с «Хоффенхаймом» у Байера прописаны отступные в размере €30 млн.

В нынешнем сезоне немец сыграл 15 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи. В списке бомбардиров чемпионата Германии Байер находится на восьмом месте (6 голов).

После 13 туров «Хоффенхайм» занимает шестое место в Бундеслиги с 20 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (35 очков).