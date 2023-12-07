Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три клуба из АПЛ интересуются нападающим «Хоффенхайма» Максимилиана Байером

Три клуба из АПЛ интересуются нападающим «Хоффенхайма» Максимилиана Байером
Комментарии

«Ливерпуль», «Эвертон» и «Брентфорд» включили нападающего «Хоффенхайма» Максимилиана Байера в свой шорт-лист, сообщает Bild.

Байер перешёл в «Хоффенхайм» из молодёжки немецкой «Энерги» в июле 2018 года статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в €8 млн, а также в соглашении с «Хоффенхаймом» у Байера прописаны отступные в размере €30 млн.

В нынешнем сезоне немец сыграл 15 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи. В списке бомбардиров чемпионата Германии Байер находится на восьмом месте (6 голов).

После 13 туров «Хоффенхайм» занимает шестое место в Бундеслиги с 20 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (35 очков).

Материалы по теме
«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Атака Юргена Клоппа затихнет
«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Атака Юргена Клоппа затихнет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android