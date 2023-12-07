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Бруну Фернандеш стал лучшим игроком 2023 года по количеству сыгранных минут на поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш стал лучшим игроком 2023 года по времени проведённому на поле.

Всего 29-летний футболист отыграл 5748 минут (66 матчей). Второе место занял защитник «Фейеноорда» Давид Ганцко (5248 минут за 58 матчей), замыкает тройку защитник «Реала» Мадрид Антони Рюдигер (5223 минуты за 63 матча).

В нынешнем сезоне Фернандеш провёл 21 матч, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила €65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает португальца в €75 млн.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).