Хаби Алонсо: в Германии очень молодые тренеры, здесь их не боятся

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, почему выбрал в качестве продолжения тренерской карьеры именно этот клуб.

Я знал, что Германия хорошее место для тренировок. Италия или Франция — не знаю, а Премьер-лига была далека от меня, потому что прошло много лет с тех пор, как я покинул «Ливерпуль». Но здесь я не боялся, потому что знал это. В Германии очень молодые тренеры, здесь их не боятся.

«Байер? Я знал, что если у меня будет немного получаться, то я смогу стать лучше, потому что это был вопрос настроя, в команде был большой потенциал. В этом и заключался вызов. Отталкиваясь от основ, мы начали строить. И теперь люди чувствуют, что создаётся что-то хорошее, команда это передаёт», — приводит слова Алонсо Marca.

Будучи игроком, Алонсо три года выступал за мюнхенскую «Баварию» (с 2014 по 2017 год). Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Германии, а также по разу Кубок и Суперкубок Германии.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. После 13 туров команда лидирует в Бундеслиге с 35 очками. На второй строчке расположилась «Бавария» (32 очка).