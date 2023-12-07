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«Манчестер Сити» повторил свою худшую серию в чемпионате Англии при Гвардиоле

«Манчестер Сити» повторил свою худшую серию в чемпионате Англии при Гвардиоле
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«Манчестер Сити» повторил свою худшую серию в чемпионате Англии при главном тренере Хосепе Гвардиоле. Команда три раза подряд сыграла вничью (с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1), «Тоттенхэмом» (3:3)) и проиграла «Астон Вилле» (0:1).

Первый раз подобная серия была в сезоне-2016/2017. Тогда команда Гвардиолы сыграла вничью со «Сток Сити» (0:0), «Ливерпулем» (1:1), «Арсеналом» (2:2), а также проиграла «Челси» (1:2).

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. За семь лет в клубе он стал пять раз чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок английской лиги, дважды — Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

После 15 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в АПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).

Следующий матч команда проведёт с «Лутон Таун». Встреча на стадионе «Тим Робинсон» состоится 10 декабря, начало в 17:00 мск.

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