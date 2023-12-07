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Игрок «Урала» Шеттине — о матче с «Локо»: нет разницы, в какую погоду играть

Игрок «Урала» Шеттине — о матче с «Локо»: нет разницы, в какую погоду играть
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Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине высказался в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом». Футболист признался, что ему без разницы, в какую погоду играть, ведь условия будут одинаковыми для обеих команд. Шеттине выразил уверенность, что «Урал» покажет качественный футбол в матче с железнодорожниками.

«Для нас нет разницы, в какую погоду играть. Условия ведь будут одинаковыми для обеих команд.

Да, игра будет не самой простой. Но уверен, что мы сможем показать качественный футбол. Мы готовы к этому», — сказал бразилец в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра «Локомотива» и «Урала» состоится 8 декабря. Матч пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 матчей. «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестую строчку.

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