Быстров: «Зенит» остаётся фаворитом золотой гонки

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, после 17 туров возглавляет таблицу РПЛ «Краснодар» (35). «Быки» опережают действующего чемпиона, «Зенит» (33), на два очка. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (31 очко).

«В матче «Краснодар» — ЦСКА может произойти всё что угодно. А вот то, что «Зенит» пока не вышел на свой привычный уровень, – факт. Остаюсь при своём мнении, что «Зениту» надо играть в четыре защитника и выглядеть более агрессивно. Конечно, тренерскому штабу виднее, но мне бы хотелось видеть в исполнении «Зенита» больше атакующей игры.

Как сложится борьба за чемпионство после зимнего антракта? Помимо «Краснодара» и «Зенита», подключится кто-то ещё – Личка, в частности, подсобрал команду. У «Краснодара» неплохие шансы, однако фаворитом золотой гонки остаётся «Зенит», — приводит слова Быстрова Bobsoccer.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах. В нынешнем сезоне суперкомпьютер также прогнозирует чемпионство сине-бело-голубых.