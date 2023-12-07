Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» показал фото с тренировки при -30℃

«Урал» показал фото с тренировки при -30℃
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Урала» опубликовала шутливый пост на фоне очень холодной погоды в Екатеринбурге. По данным разных метеорологических порталов, температура воздуха сегодняшним утром в городе колеблется в районе от -28℃ до -32℃.

«Каждый житель Екатеринбурга сегодня. Если и выходить на улицу, то только как-то так, согласны?» — написала пресс-служба «Урала» в клубном телеграм-канале, прикрепив фото футболиста, натянувшего на голову снуд.

Фото: Телеграм-канал «Урала»

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.

Материалы по теме
Валерий Карпин: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android