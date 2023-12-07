Видеообзор победы «Ливерпуля» над «Шеффилд Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ

В среду, 6 декабря, состоялся матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Мерсисайдцы смогли уверенно переиграть хозяев поля — 2:0.

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«Ливерпуль» вышел вперёд в концовке первого тайма. Голом отметился центральный защитник команды Вирджил ван Дейк. На протяжении следующего часа игрового времени командам не удалось разжиться забитыми мячами. И только в компенсированное время, на 90+5-й минуте, точку в матче поставил полузащитник красных Доминик Собослаи — 2:0.

По итогам 15 туров «Ливерпуль» расположился на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы набрали 34 очка и отстают от лидирующего «Арсенала» на два балла. «Шеффилд Юнайтед» за 15 туров заработал лишь пять очков. Команда располагается на последнем, 20-м месте.