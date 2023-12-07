Газзаев рассказал, какой нюанс нужно учесть РПЛ при подготовке календаря на будущий сезон

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев рассказал, какой нюанс нужно учесть Российской Премьер-Лиге при подготовке календаря на будущий сезон. По его мнению, необходимо более равномерно распределить количество туров до и после зимнего перерыва.

«Сейчас мы проводим 18 туров, а во второй части чемпионата — всего лишь 12. Почему до начала чемпионата нельзя было два тура перенести на весеннюю часть? Тогда не было бы никаких проблем. Команды бы спокойно готовились к чемпионату. Надо было продумать календарь чемпионата. Команда полтора месяца будет готовиться ради 12-и туров? Мне кажется, что это надо учесть при подготовке к следующему сезону чемпионата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.