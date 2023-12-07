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Тренер «МЮ» тен Хаг: Мактоминей и Антони остановили «Челси»

Тренер «МЮ» тен Хаг: Мактоминей и Антони остановили «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника своей команды Скотта Мактоминея в матче 15-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

«Скотт сыграл отлично, у него была ключевая роль на поле. Он очень качественный футболист. Скотту удавалось динамично владеть мячом. Он поразил ворота соперника дважды и мог забить ещё несколько мячей. Можно смело сказать — Мактоминей и Антони остановили «Челси», – приводит слова тен Хага BBC.

Шотландский полузащитник является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл весь путь от академии до основной команды. В текущем сезоне Мактоминей провёл за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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