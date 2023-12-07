Измайлов отреагировал на новость о возможном назначении на пост гендиректора «Балтики»

Бывший директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов отреагировал на новость о возможном назначении на пост генерального директора «Балтики». Функционер заявил, что не собирается комментировать слухи.

«У меня нет никакого назначения. Если будет какая-то официальная информация, буду комментировать. Слухи я не комментирую», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что назначение Равиля Измайлова в «Балтику» уже согласовано, на днях он прилетит в Калининград, где его ждёт ряд встреч. Действующий генеральный директор калининградского клуба Воложенкин до 10 декабря якобы передаст новому руководителю дела и покинет свой пост.