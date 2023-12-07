Александер-Арнольд отдал 75 голевых передач с 2016 года — это третий результат в АПЛ

С момента дебюта Трента Александер-Арнольда за «Ливерпуль» в октябре 2016 года только два игрока английской Премьер-лиги отдали больше голевых передач, чем защитник «красных».

На счету 25-летнего англичанина 75 результативных передач. Лидером по этому показателю за период с осени 2016 года по настоящее время является бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. У него 129 ассистов. Третий — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (80 результативных передач).

Трент Александер-Арнольд — воспитанник академии мерсисайдцев. Минувшим летом 25-летний футболист был назначен вице-капитаном «Ливерпуля». После 15 туров АПЛ нынешнего сезона «красные» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка.