Гол Леона Бэйли — в видеообзоре победы «Астон Виллы» над «Манчестер Сити»

Официальный YouTube-канал «Астон Виллы» выложил видеоролик лучших моментов матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0).

В проходившей на стадионе «Вилла Парк» встрече победу с минимальным счётом одержала бирмингемская команда. Единственный гол в матче забил ямайский нападающий Леон Бэйли с передачи Юри Тилеманса на 74-й минуте. Для главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери эта победа стала первой в карьере над командами наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Права на видео принадлежат The Football Association.

По результатам матча с «Ман Сити» «Астон Вилла» вышла на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 32 очками. Отставание бирмингемцев от лидера «Арсенала» составляет четыре очка. «Манчестер Сити» опустился на четвёртую строчку с 30 очками.