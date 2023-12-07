Клопп — о борьбе за титул: поговорим об этом в апреле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Если кто-то прямо сейчас списывает «Манчестер Сити» со счетов, то он, вероятно, шутит. Нет никакого смысла делать это. Кроме того, «Арсенал» в борьбе, у них есть подобный опыт. «Астон Вилла» невероятна, «Юнайтед» рядом. Может, пока они не играют в тот футбол, который от них ждут некоторые, но они всё же набирают очки. Пока мы здесь, в этой борьбе, меня всё устраивает. Но всё это так сложно и напряжённо, а впереди ещё столько игр, так что давайте пройдём через это, а затем поговорим в апреле», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 15 туров АПЛ нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка.