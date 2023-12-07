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Александр Кержаков заявил, что не смотрит матчи РПЛ

Александр Кержаков заявил, что не смотрит матчи РПЛ
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Бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков заявил, что не смотрит матчи чемпионата России. Именно по этой причине экс-футболист не стал выделять лучших игроков 2023 года, опираясь лишь на сухую статистику.

«Я особо не следил за РПЛ. Не смотрю матчи чемпионата. Поэтому не смогу назвать лучших игроков года. Турнирную таблицу и список лучших бомбардиров вы знаете и без меня», — приводит слова Александра Кержакова издание «Советский спорт».

Напомним, помимо российских клубов, Кержаков также выступал за швейцарский «Цюрих» и испанскую «Севилью». В ходе тренерской карьеры Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».

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