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Дубль Скотта Мактоминея — в видеообзоре победы «Манчестер Юнайтед» над «Челси»

Дубль Скотта Мактоминея — в видеообзоре победы «Манчестер Юнайтед» над «Челси»
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Официальный YouTube-канал «Манчестер Юнайтед» выложил видеоролик лучших моментов матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).

Проходившая на стадионе «Олд Траффорд» встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:1. Дубль оформил полузащитник команды Эрика тен Хага Скотт Мактоминей. В составе лондонской команды отличился Коул Палмер. Результативную передачу в свой актив записал украинский нападающий Михаил Мудрик.

Права на видео принадлежат The Football Association.

Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала четвёртой за последние пять матчей в чемпионате Англии. «Челси», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры. В следующем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом», а «Челси» проведёт матч с «Эвертоном». Матчи пройдут 9 и 10 декабря соответственно.

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