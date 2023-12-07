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Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1

Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не сможет помочь своей команде в ближайших двух матчах чемпионата Франции. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

По информации источника, итальянский голкипер получил дисквалификацию за грубый фол в игре 14-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:0). На 10‑й минуте Доннарумма опасно сыграл высоко поднятой ногой и ударил соперника в область груди, за что был удалён с поля.

Таким образом, 24-летний вратарь не примет участия в матчах 15-го и 16-го тура, в которых парижане встретятся с «Нантом» (суббота, 9 декабря) и «Лиллем» (воскресенье, 17 декабря).

В текущем сезоне Доннарумма провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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