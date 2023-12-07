Хавбек «Манчестер Юнайтед» Амрабат: если я нужен, то никогда не отвечу отказом тренеру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат высказался о своём начале карьеры в манкунианском клубе.

«Я счастлив, потому что мы выиграли очень важный матч (с «Челси» в 15-м туре АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Это нормально, что мой старт был непростым. Я не люблю оправдываться, но у меня не было предсезонной подготовки, так что, думаю, это было бы сложно для любого игрока. Обычно вам нужно какое-то время на адаптацию. Но времени не было. Команда нуждалась во мне, так что мне пришлось сразу взяться за дело. Я боец, я никогда не скажу «нет» тренеру, который нуждается во мне», — приводит слова Амрабата издание Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 27-летний марокканский полузащитник провёл восемь матчей за «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.