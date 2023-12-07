Быстров: Карпин прав, возмущаясь условиями матча ЦСКА — «Ростов»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поддержал тренера «Ростова» Валерия Карпина, который назвал «дебилами» людей, решивших проводить матчи прошлого тура в сильнейший снегопад. По мнению Быстрова, к непогоде нужно готовиться, чтобы она не повлияла на качество футбола. А ещё лучше, считает Владимир, вернуться к системе «весна-осень», чтобы сезон заканчивался в ноябре.

«Зимний футбол? Если готовить стадионы так, как «РЖД Арену», где заранее готовились к снегопаду, укрыли поле, подогнали маленькие тракторы (не бульдозеры, а именно небольшие машины, не портящие газон и быстренько убравшие снег), то, в принципе, заключительный тур в декабре проводить можно. Однако в идеале надо возвращаться к системе «весна-осень». Начинать сезон весной, играть летом и заканчивать в ноябре.

Россия – огромная страна, в некоторых регионах зима приходит ранее климатических норм, однако, повторюсь, к непогоде необходимо готовиться заранее. Карпин прав, возмущаясь условиями матча ЦСКА – «Ростов»! Если работники «ВЭБ Арены» не накрыли поле и вместо трёх маленьких тракторов пригнали огромный бульдозер, у которого колёса больше, чем он сам! Да таким машинам в принципе должны запрещать выезжать на поле, вы издеваетесь, что ли? Давали же прогноз на неделю, ждали сильнейшего снегопада, почему нельзя было подумать головой? На «РЖД Арене» в тот же день создали вполне комфортные условия на стадионе, «Локомотив» и «Зенит» играли в футбол!» — приводит слова Быстрова Bobsoccer.

Напомним, ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что матчи 18-го тура РПЛ пройдут в декабре и не будут перенесены на весеннюю часть сезона.