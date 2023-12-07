Тюкавин: рано или поздно эта полоса без побед закончится и «Динамо» поднимет трофей

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, когда бело-голубые станут чемпионами.

«Постоянно об этом спрашивают, но мы не можем обещать. Каждый из нас старается и думает об этом, знаем, как этого ждут наши болельщики, но постараемся в скором времени это исправить. Рано или поздно эта полоса без побед и чемпионств для «Динамо» закончится и мы поднимем трофей», — приводит слова Тюкавина Sport24.

«Динамо» после 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на третьем месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Марцела Лички сыграет с воронежским «Факелом» на выезде.

В последний раз московское «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году.