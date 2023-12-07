Олег Иванов: Дзагоев профессионально относился к своему здоровью. Футбол потерял мастера

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о завершившем карьеру экс-хавбеке казанцев Алане Дзагоеве.

«Завершение карьеры Дзагоева? Для меня всегда шрам на сердце, когда кто-то из примерно ровесников заканчивает карьеру. У кого-то со здоровьем получше, у кого-то — похуже. Думаю, что Алан уже реально устал. В «Рубине» он очень сильно заботился о своём здоровье. Честно говоря, давно не встречал таких профессиональных ребят, кто так относился бы к здоровью: Алан выходил тренироваться на два часа раньше, чем все. А после тренировок дольше всех оставался. Жаль, что так получилось. Российский футбол потерял мастера», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры в конце ноября этого года.