Объявлены судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ сезона-2023/2024

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры заключительного в 2023 году тура пройдут 8,9 и 10 декабря.

8 декабря (пятница)

«Локомотив» – «Урал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

9 декабря (суббота)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Максим Ковалёв; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.

10 декабря (воскресенье)

«Факел» – «Динамо»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Балтика» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.