Эмери — о шансах «Астон Виллы» на титул: пока мы не претендуем на чемпионство

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о шансах бирмингемцев на победу в чемпионате Англии по итогам сезона-2023/2024.

«На старте сезона всегда много претендентов, а мы пока отыграли только 15 матчей. Впереди ещё очень много игр. Если мы продолжим прогрессировать в течение сезона – играть и побеждать так, как мы это делаем сейчас, – возможно, мы сможем стать претендентами, но на текущий момент это не так. Я думаю, нам нужно больше времени. Мы можем верить в себя, но пока мы не претенденты на титул. Как минимум семь команд были впереди нас в этом плане. Возможно, это изменится к 31-му, 32-му туру, но пока вот так», — приводит слова Эмери Birmingham Mail.

«Астон Вилла» после 15 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на третьем месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Арсенала» на четыре очка.