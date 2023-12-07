Семак: у каждого клуба РПЛ есть определённые проблемы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трудностях, с которыми сталкивается петербуржская команда в борьбе за высокие места в Российской Премьер-Лиге. В прошлом туре сине-бело-голубые снова потеряли первую строчку в турнирной таблице соревнования.

«Невозможно пройти чемпионат на одном дыхании, все это понимают. У каждого клуба РПЛ есть определённые проблемы. Например, наша команда столкнулась с ними в начале этого чемпионата и по ходу него.

Наша задача — работать и стараться делать максимум из того, что мы можем. Да, будут и поражения, и победы, мы это прекрасно понимаем. Однако сейчас все мысли направлены на то, чтобы максимально успешно провести последний матч до зимней паузы», — приводит слова Семака пресс-служба петербуржского клуба.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржская команда набрала 33 очка после 17 матчей. В игре 18-го тура подопечные Сергея Семака примут на своём поле «Пари НН». Встреча состоится в субботу, 9 декабря. Начало матча в 19:45 мск.