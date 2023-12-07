Источник: за слова про «дебилов» Карпин дисквалифицирован на 2 игры, на 1 из них — условно

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги, на один из которых — условно, информирует «РБ Спорт».

Напомним, после матча 17-го тура чемпионата России с ПФК ЦСКА Карпин назвал «дебилами» и «идиотами» тех, кто принял решение проводить матчи в условиях сильнейшего снегопада. Игра проходила в Москве и завершилась победой армейской команды со счётом 2:0. После матча часть футбольной общественности поддержала слова Карпина, а другая часть раскритиковала тренера за резкие высказывания.

Стоит отметить, что по итогам матча «Ростова» с ЦСКА на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС также будет рассмотрено удаление Мелёхина за агрессивное поведение.