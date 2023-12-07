Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино: нам тяжело давать результат без множества ключевых игроков

Почеттино: нам тяжело давать результат без множества ключевых игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о текущей обойме своей команды. На данный момент за лондонский клуб по тем или иным причинам не играют такие футболисты, как Уэсли Фофана, Бенджамин Чилуэлл, Трево Чалоба, Мало Гюсто, Ромео Лавиа, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека и Кристофер Нкунку.

«Мы ни в коем случае не собираемся отказываться от тех идей, о которых говорили в начале сезона. Мы продолжаем развитие нашего глобального проекта. Хотя иногда команде иногда приходится очень и очень непросто из-за отсутствия многих игроков стартового состава», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонская команда набрала 19 очков после 15 матчей. В игре 16-го тура подопечные Маурисио Почеттино примут на своём поле «Эвертон». Встреча состоится в воскресенье, 10 декабря. Начало матча в 17:00 мск.

Материалы по теме
Маурисио Почеттино объяснил появление Риса Джеймса во 2-м тайме игры с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android