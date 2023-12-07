ЦСКА объявил о продлении контракта с Кириллом Глебовым

Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с хавбеком команды Кириллом Глебовым.

Новый контракт 18-летнего полузащитника рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией продления ещё на один год. Глебов — уроженец Челябинска и воспитанник академии ЦСКА. За первую команду полузащитник играет с марта 2023 года — дебютировал Кирилл за красно-синих в гостевом матче Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (0:2), в котором вышел на замену на 86-й минуте вместо Милана Гаича и отметился предупреждением.

После 17 туров нынешней кампании ЦСКА располагается на пятом месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют как раз с «быками».