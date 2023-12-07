Экс-капитан «Рубина» рассказал о сходке группировок в Казани, показанной в «Слове пацана»

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал об обстановке в Казани в конце 1980-х годов. Именно этот период описывается в самом обсуждаемом сериале осени и зимы «Слово пацана».

«Слово пацана» ещё не смотрел — всё руки не доходят. Но обязательно пересмотрю. Судя по реакции людей, фильм серьёзный. Потому что его сейчас смотрят буквально все, с кем бы я ни разговаривал: и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины.

На самом деле я помню всё. У меня в книге события 1980-х годов довольно подробно описываются. Буквально три дня назад разговаривали об этом с Рустемом Хузиным. Это мой ближайший друг, мы росли в одно и то же время, у нас разница полтора года. И он, и я выросли на улице, среди всего вот этого. Варились в одной и той же кастрюле. Рустем уже посмотрел первые серии и говорит: «Серёг, где-то 50 на 50 правды и вымысла. Что-то действительно так и было, что-то допридумали». Я сам смотрел трейлер, и там есть эпизод: так называемое Великое стояние на озере Глубоком. Так вот я присутствовал при этом. Не участником — очевидцем. Отдыхал в тот момент на Глубоком с родителями и видел всё своими глазами. Две большие группировки, человек по 300 с каждой стороны, стояли зимой по двум берегам озера. Но великой драки не случилось, и слава богу. Приехала милиция и всех разогнала.

Но это только один эпизод того страшного периода. В реальности их было вагон и маленькая тележка. Насколько я знаю, книга написана человеком, который прошёл через всё это дело. И он, скорее всего, со своей стороны описывал всё как было.

В СССР, чтобы достигать чего-то и чувствовать себя человеком, необходимо было быть коммунистом. Если ты не в партии, то дорога наверх тебе закрыта. Твой потолок — рабочий на заводе. И то тебя там заставляют вступать в КПСС и сдавать членские взносы. С улицей всё было примерно то же самое. Рушился один строй, одни устои — восстанавливались другие. Где возникает пустота, там она чем-то заполняется. Это не наша вина была — наша беда, общая. Проблема государственного масштаба. Она же поглотила не только Казань — всю республику: и Нижнекамск, и Челны, и все остальные города.

Улица никого из нас не обошла. Каждому просто-напросто приходилось выбирать, на какой стороне выживать. Причём выживать не абстрактно, а реально. На улицах убивали», — рассказал Харламов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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