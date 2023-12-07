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Справедливо ли КДК наказал Карпина за слова после матча с ЦСКА?

Справедливо ли КДК наказал Карпина за слова после матча с ЦСКА?
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В СМИ появилась информация, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин по решению КДК РФС дисквалифицирован на две игры Российской Премьер-Лиги, на одну из которых — условно. Напомним, после матча 17-го тура чемпионата России с ПФК ЦСКА Карпин назвал «дебилами» и «идиотами» тех, кто принял решение проводить матчи в условиях сильнейшего снегопада, который мешал командам играть в футбол.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением: справедливо ли КДК наказал Карпина за слова после матча с ЦСКА?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке

Напомним, встреча 17-го тура ПФК ЦСКА — «Ростова» проходила в Москве. Игра завершилась победой хозяев (2:0). После матча часть футбольной общественности поддержала слова Карпина о нецелесообразности проведения матчей в такую погоду.

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