Справедливо ли КДК наказал Карпина за слова после матча с ЦСКА?

В СМИ появилась информация, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин по решению КДК РФС дисквалифицирован на две игры Российской Премьер-Лиги, на одну из которых — условно. Напомним, после матча 17-го тура чемпионата России с ПФК ЦСКА Карпин назвал «дебилами» и «идиотами» тех, кто принял решение проводить матчи в условиях сильнейшего снегопада, который мешал командам играть в футбол.

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Напомним, встреча 17-го тура ПФК ЦСКА — «Ростова» проходила в Москве. Игра завершилась победой хозяев (2:0). После матча часть футбольной общественности поддержала слова Карпина о нецелесообразности проведения матчей в такую погоду.