Экс-капитан «Рубина»: если шёл в шапке без помпона, могли налететь и разбить башку

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал о своём детстве в обстановке криминальной Казани 1980-х. Этот период описывается в обсуждаемом сериале «Слово пацана».

«В моей книжке подробно описано, как я проезжал через вражескую территорию. На нашей улице носили шапочки без помпончиков, на чужой — с помпончиками, а возле школы — опять-таки без помпонов. И мне каждый день нужно было преодолевать эту вражескую территорию. Так вот, у меня помпончик был на петельке. На своей улице и возле школы я его снимал, а на чужой — цеплял обратно. Это была форма выживания! Если я еду без помпона — значит, я враг. В любой момент могли налететь несколько человек и разбить башку железными прутьями. А мне этого очень не хотелось (улыбается).

Меня от серьёзных инцидентов бог миловал. Бог и футбол. Я максимальное количество времени посвящал спорту и старался по минимуму оказываться в ситуациях, способных повлечь уличные травмы. В «демонстрациях» не участвовал по уважительной причине (смеётся). К счастью, из моих друзей тоже никто серьёзно не пострадал. Выжили все», — рассказал Харламов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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