Экс-капитан ЦСКА: раньше старики вели молодых, указывали, как себя вести. Сейчас этого нет

Бывший капитан московского ПФК ЦСКА Евгений Варламов поделился воспоминаниями о своей казанской юности. Он подтвердил, что в командах была дедовщина.

«Говорят, раньше дедовщина была в командах. Ну да, была. Но старики тогда вели молодых, указывали, как себя вести, в хорошем смысле, подсказывали. Сейчас этого нет. Приходится тренерам размусоливать, разжёвывать начинающим игрокам даже простейшие вещи. Я, например, больше учился у старших товарищей, и многие моменты до сих пор помню. Всё поменялось и в жизни, и в спорте», — рассказал Варламов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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