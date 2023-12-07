«Крылья Советов» разрешили Костанце досрочно отправиться в отпуск

Правление «Крыльев Советов» отправило в отпуск полузащитника команды Фернандо Костанцу. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, руководство самарцев приняло такое решение из-за невозможности для бразильца принять участие в игре 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, хавбек получил дисквалификацию за четыре жёлтые карточки.

На данный момент «Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда набрала 29 очков после 17 матчей. В игре 18-го тура подопечные Игоря Осинькина на выезде сыграют со «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 9 декабря. Начало матча в 14:00 мск.

Костанца выступает за «Крылья Советов» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.