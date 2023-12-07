Наставник «Ноттингема» — после разгрома от «Фулхэма»: потеря работы не то, о чём я думаю

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Фулхэма» в выездном матче 15-го тура АПЛ. «Дачники» одержали победу над «лесниками» со счётом 5:0, дублями отметились полузащитник Алекс Айуоби и нападающий Рауль Хименес.

«Мы не проявили достаточного желания и поплатились за это. Мы не справлялись с подкатами и проиграли в скорости. Если вы демонстрируете отсутствие желания, то рискуете получить именно то, что мы получили этим вечером.

Потеря работы? Это не то, о чём я думаю. Что правильно для клуба — правильно и для меня. Я не разговаривал с владельцем после игры», — сказал Купер.

«Ноттингем Форест» с 13 очками в 15 матчах занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» благодаря этой победе набрал 18 очков и поднялся на 12-е место.