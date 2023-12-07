Источник: «Ростов» хочет подписать Роналдо из чемпионата Болгарии

Футбольный клуб «Ростов» интересуется нападающим болгарского «Левски» Роналдо (полное имя: Роналдо Сезар Соарес дос Сантос), информирует «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, «Ростов» уже сделал официальное предложение по 23-летнему бразильцу в размере € 1,5 млн. Однако «Левски» данное предложение отклонил, клуб из Болгарии хочет получить за своего форварда с громкой футбольной фамилией на € 500 тыс. больше.

Отметим, что авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роналдо из чемпионата Болгарии в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне бразилец провёл 24 матча во всех турнирах, отметился семью голами и одним результативным пасом. Действующий контракт Роналдо с «Левски» рассчитан до лета 2025 года.