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Источник: «Ростов» хочет подписать Роналдо из чемпионата Болгарии

Источник: «Ростов» хочет подписать Роналдо из чемпионата Болгарии
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Футбольный клуб «Ростов» интересуется нападающим болгарского «Левски» Роналдо (полное имя: Роналдо Сезар Соарес дос Сантос), информирует «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, «Ростов» уже сделал официальное предложение по 23-летнему бразильцу в размере € 1,5 млн. Однако «Левски» данное предложение отклонил, клуб из Болгарии хочет получить за своего форварда с громкой футбольной фамилией на € 500 тыс. больше.

Отметим, что авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роналдо из чемпионата Болгарии в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне бразилец провёл 24 матча во всех турнирах, отметился семью голами и одним результативным пасом. Действующий контракт Роналдо с «Левски» рассчитан до лета 2025 года.

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