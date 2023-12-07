Созин — о бане Карпина и Абаскаля: все ограничения сняты, нет у нас больше рамок приличия

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о дисквалификациях главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«После сегодняшнего решения КДК по Абаскалю и Карпину ясно одно: все ограничения сняты. Нет у нас больше рамок приличия. Хочешь – ругайся матом в прямом эфире, хочешь – на блатном, а если этого мало, можно футболиста соперника вообще кинуть на землю. В КДК прямым текстом говорят: «Делайте что хотите, бейте, оскорбляйте, мы вас всех защитим. Только пальцем погрозим и сильно-сильно испугаем».

Поймите, я не кровожадный человек. Понятно, что без тренеров и футболистов страдает наш чемпионат, да и они сами наносят урон себе и своим командам. Но как вы себя чувствуете, когда официально разрешают в прямом эфире называть других «дебилами» и другими ругательными словами? Ведь такими мелкими сроками дисквалификаций КДК ничего не изменит. Думаю, какое-то очень серьёзное лоббирование было в КДК. И решение комитета вызывает только ухмылку и ироническую улыбку», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».