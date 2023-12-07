Мадуэке намерен покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно

Вингер «Челси» Нони Мадуэке не видит своего будущего в лондонском клубе. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 21-летний футболист будет настаивать на своей продаже в предстоящее трансферное окно. Игрок недоволен отсутствием игровой практики.

Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма». Английский вингер перешёл в «Челси» из ПСВ прошлой зимой за € 35 млн. В текущем сезоне Нони провёл за «синих» восемь неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Челси» к защитнику «Байера» Жонатану Та.