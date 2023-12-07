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Сергеев: я выздоровел и готов помогать «Зениту»

Сергеев: я выздоровел и готов помогать «Зениту»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своём состоянии здоровья после краткосрочной болезни. Также форвард высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». По мнению Сергеева, это неудобный соперник, который мало пропускает, и «Зенит» ждёт тяжёлая игра.

«Прошла ли моя болезнь? Да, сейчас всё отлично, перед «Локомотивом» чуть-чуть приболел, но сейчас выздоровел и готов помогать команде в предстоящей игре.

«Пари НН» — неудобный соперник, они действительно мало пропускают. И в первом круге была тяжёлая игра, и сейчас будет тяжёлая. Потому что мы идём после двух поражений, нужно будет реабилитироваться. «Нижний», бывает, забирает очки у нас, но мы попытаемся сделать всё по максимуму. Самое главное — победить. Думаю, тренерский штаб нам об этом и скажет», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

Напомним, сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сехона-2023/2024.

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