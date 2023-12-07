Лантратов: игроки «Локомотива» готовятся к «Уралу» и не смотрят на прогноз погоды

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов заявил, что игроки московского клуба готовятся к матчу с «Уралом», не глядя на прогноз погоды в Москве. Игра железнодорожников с екатеринбуржцами состоится в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги 8 декабря.

«Планово готовимся к матчу с «Уралом». Внимание на прогноз погоды и информацию в СМИ не обращаем. Решать, играть или нет, не нам. Наша задача — выполнить установку и победить.

Скажется ли отсутствие Галактионова на скамейке во втором матче подряд? Нам перед «Зенитом» на теоретических занятиях все детали объяснили: как играть, все тактические нюансы. Понятно, что главного тренера не хватало, но есть тренерский штаб, который оперативно работал и все необходимые для команды детали корректировал», — приводит слова Лантратова «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в прошлом туре чемпионата России проведение матчей было осложнено сильнейшим снегопадом в Москве. После этого наставник «Ростова» Валерий Карпин назвал «дебилами» тех, кто принял решение проводить футбольные игры в таких условиях.