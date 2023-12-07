Юношеская сборная России отправилась на сборы в Сочи

Команда под руководством тренерского штаба Андрея Аксёнова проведёт в Краснодарском крае четыре матча. Футболисты 2007 года рождения будут тренироваться на «Лоо-Арене», сборы продлятся до 15 декабря, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

9 декабря юношеская сборная России сыграет со сверстниками из футбольного клуба «Сочи», 11 декабря встретится с «Трактором», 13 декабря сыграет с юношеской командой «Краснодара», а 15 декабря — с футболистами «Ростова» U16.

Заявка юношеской сборной России:

Вратари: Егор Плотников («Динамо»), Владислав Джураев («Спартак»), Егор Постриган («Краснодар»).

Защитники: Артём Кузьменко, Артём Хмарин (оба – «Краснодар»), Никита Лызлов, Артём Чистяков (оба – ЦСКА), Егор Бурхин («Динамо»), Илья Горбачёв («Родина»), Климентий Сидоров («Урал»), Никита Перинский («Строгино»).

Полузащитники: Кирилл Житлов («Краснодар»), Виталий Бондарев («Урал»), Артём Пономарчук («Спартак»), Степан Переверзев (СШОР №1 Белгород), Вадим Ливаднов («Ростов»), Артём Аверьянов («Родина»).

Нападающие: Ярослав Соснихин, Казбек Мукаилов (оба – «Краснодар»), Александр Помалюк, Виктор Солопов (оба – «Чертаново»), Максим Воронов («Урал»), Артём Сериков (ЦСКА).