КДК РФС не будет наказывать «Пари НН» за использование квадрокоптера на матче РПЛ

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет наказывать «Пари НН» за использование квадрокоптера на матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0).

«Был использован квадрокоптер. «Пари НН» предоставил все документы с разрешением. Мы просто приняли к сведению, наказания не будет», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Пари НН» после 17 туров Российской Премьер-Лиги располагается на девятом месте турнирной таблицы, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с «Зенитом» на выезде. Игра состоится 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.