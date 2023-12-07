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КДК РФС не будет наказывать «Пари НН» за использование квадрокоптера на матче РПЛ

КДК РФС не будет наказывать «Пари НН» за использование квадрокоптера на матче РПЛ
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет наказывать «Пари НН» за использование квадрокоптера на матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0).

«Был использован квадрокоптер. «Пари НН» предоставил все документы с разрешением. Мы просто приняли к сведению, наказания не будет», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Пари НН» после 17 туров Российской Премьер-Лиги располагается на девятом месте турнирной таблицы, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с «Зенитом» на выезде. Игра состоится 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

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