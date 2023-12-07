В КДК объяснили решение по Абаскалю, который совершил «борцовский приём» против Бериши

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил решение комитета по главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Напомним, Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ (плюс один матч условно) за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Абаскаль принял участие в заседании вместе с юристом, переводчиком… Абаскаль признал своё поведение неправильным. Ещё раз извинился. Сказал, что примет любое наказание в свой адрес. Мы рассмотрели все видео. Решение — дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно. Испытательный срок — один год», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.