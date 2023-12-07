Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

КДК не стал отменять красную карточку Мойзеса, полученную в кубковом матче с «Ростовом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет не стал отменять красную карточку защитника ЦСКА Мойзеса, полученную в кубковом матче с «Ростовом».

«ЦСКА подавал заявление об отмене красной карточки Мойзесу. Было установлено, что красная карточка была показана правильно. Мойзес пропустит следующий матч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне 28-летний Мойзес провёл 14 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и отметился одним забитым мячом. ЦСКА после 17 туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-синие сыграют с «Краснодаром» на выезде.