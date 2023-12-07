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Альфонсо Дэвис хочет быть одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии»

Альфонсо Дэвис хочет быть одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии»
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис намерен стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, в конце прошлого сезона Дэвис договорился с предыдущим руководством клуба о повышении годовой зарплаты с € 9 млн до € 12 млн. Однако после прихода в команду новых боссов требования канадца возросли — теперь он хочет получать € 15 млн в год.

Отмечается, что «Бавария» пока не может предложить своему футболисту подобное жалованье. Защитник сообщил клубу, что, если его финансовые требования не будут удовлетворены, он откажется от идеи с продлением трудового соглашения.

Дэвис выступает за «Баварию» уже на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Ювентуса» подписать форварда мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера.

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