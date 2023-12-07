Источник: «Спартак» ведёт переговоры с экс-директором «Зенита» Рибалтой

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может занять аналогичную должность в московском «Спартаке», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Спартак» рассматривает кандидатуры нескольких специалистов, но появление в клубе Рибалты наиболее вероятно. Красно-белые хотят закрыть этот вопрос до конца 2023 года, однако из-за ряда нюансов заключение контракта может затянуться до января 2024 года.

Напомним, Рибалта начал карьеру футбольного функционера в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, он перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу» и проработал там пять лет. С 2017 года Хавьер занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».

Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, а в апреле 2021 года покинул стан сине-бело-голубых. Позже Рибалта был назначен спортивным директором «Пармы», а потом успел поработать в «Марселе».